عبد المجيد عبدالله يرد على هجوم معجب: انت تبقى قزم قدام خشمي

هاجم متابع على مواقع التواصل الاجتماعي الفنان السعودي ​عبد المجيد عبدالله​ ووجه له رسالة قال فيها : “يا شيخ معليش راح تبقون أقزام قدام الأغاني العراقية”.

هذا التعليق استفز الفنان فما كان منه الا لن يرد بالطريقة نفسه وكتب : “وانت تبقى قزم قدام خشمي مع حبي للأغاني العراقية وجمالها. المقارنة فنظرك فقط. أغنيتنا من أجمل لأجمل”.

وانت تبقى قزم قدام خشمي مع حبي للاغاني العراقيه وجمالها المقارنه فنظرك فقط اغنيتنا من اجمل لاجمل — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) February 29, 2020



وأضاف: “إنك توصل لمستوى يسمعوك فيه البنات ويعطوك الشهادة إنك تعبر عن ما بداخلهم هذا طموح كثير”.

انك توصل لمستوى يسمعوك فيه البنات ويعطوك الشهاده انك تعبر عن مابداخلهم هذا طموح كثير — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) February 29, 2020



وبعد هذه المشاهدة الكلامية حصل عبدالمجيد على دعم العديد من المتابعين الذين أثنوا على اغانيه وفنه الراقيين