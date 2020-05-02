نشر الفنان السعودي ” عبد المجيد عبد الله ” تغريدة عبر حسابه على موقع ” تويتر ” ردا على هجوم بعض المتابعين له بسبب إعلانه عن إستعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان ” سامح الله احتياجي ” .

حيث اعترض المتابعون عن إعلانه وطرحه للأغاني في شهر رمضان .. وهو ما دفعه إلى الخروج للرد عليهم في رسالة حازمة وقوية .

فكتب عبد المجيد عبد الله : ” ياجماعة أنا بحكي مع جمهوري والواحد ما عنده شيء صارت مشكلة .. اللي ما يعجبه لا يدخل وإذا تعتبروا الأغاني حراما ترى غيركم يشوف غير كذا لا تدوشونا الله يصلحكم ” .

وتابع : ” وكل واحد داخل المنشن مفتي ويشتم .. كفاكم النظرة الدونية للفنانين ترا فيهم خير أكثر من بعض ناس كثير والدولة ما قصرت معترفة بالفن وكفى ” .

ياجماعه انا بحكي مع جمهوري والواحد ماعنده شي صارت مشكله اللي مايعجبه لايدخل واذا تعتبرو الاغاني حرام ترى غيركم يشوف غير كذا لاتدوشونا الله يصلحكم وكل واحد داخل المنشن مفتي ويشتم كفاكم النظره الدونيه للفنانين ترا فيهم خير اكثر من بعض ناس كثير والدوله ماقصرت معترفه بالفن وكفى. — عـ ـبد المجـ ـيد عـ ـبدالله (@Abdulmajeed6531) May 2, 2020

وقال في تغريدة أخرى : ” أنا عايش لحبايبي الصدقيين من بنات وشباب هم أمل المستقبل واتشرف فيهم .. اصبحت جزء منهم وإحساسي إنهم أبناء والتعامل معهم عفوي ” .

وأضاف عبد المجيد عبد الله : ” أشعر بمشاعرهم وأصدقهم ويصدقوني .. هم أغنيتي اللي ابحث عنها فاهتمامهم بما اقدمه فعلا واعيش عواطفهم الحقيقية .. فـ هالليالي الكريمة اقول الله يخليكم لي ولايحرمني منكم ” .