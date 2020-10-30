أثار النجم السعودي عبد المحسن النمر ضجة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالته الأخيرة عبر حسابه الرسمي على موقع “انستغرام”، حيث ظهر بالشعر الأبيض.

وعلّق النمر على الصورة قائلاً: “تغيب ..ومد النظر للسما فووق.. واهيم بين افلاكها.. يمكن القاك”.

ولم يتبين ما اذا كانت إطلالة النمر تحضيراً لعمل درامي جديد يحضّر له، ام انها اطلالة يعتمدها حديثاً في حياته اليومية.

ويُعرض للنمر حالياً مسلسل “المنصة” على شبكة “نتفليكس” من تأليف الكاتب هوزان عكو، وإخراج مجدي السميري، ومنصور اليبهوني الظاهري، والألماني رودريجو كيشنر، بمشاركة نجوم من الوطن العربي والخليج وأميركا، من أبرزهم الممثل الأمريكي دان كين، المعروف بلعبه دور “سوبر مان”، ومكسيم خليل، وسلوم حداد، وسمر سامي، وسامر إسماعيل، ولين غرة، وخالد القيش، وخالد السيد، ورهام قصار، ويارا قاسم، وشادي الصفدي، وعلاء الزعبي، ومجد فضة، وأدهم مرشد، ومعتصم النهار، ومن الإمارات الفنان أحمد الجسمي، وياسر النيادي، والإعلاميان سعود الكعبي، ويوسف الكعبي.