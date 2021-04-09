أحدث ظهور الفنان السوري عبد المنعم عمايري في مشهد من مسلسل “قيد مجهول” وهو يجلس على كرسي المرحاض ضجة كبيرة في أوساط المتابعين وعرّضه لموجة من الانتقادات… وهو ما ردّ عليه عمايري أخيراً أثناء حلوله ضيفاً على برنامج “المدينة أف أم” الإذاعي، مشيراً إلى أنه لم يظهر عورته وأن للمشهد مبرراً درامياً، ولافتاً إلى أن دخول الحمام حاجة يومية.

وذكر عمايري أنه يرفض الظهور عارياً مضيفاً أنه أدّى مشهد قُبلات فقط، ومشدّداً مرة أخرى على المبرر الدرامي. ويأتي هذا بعدما هاجمته الإعلامية الكويتية مي العيدان بسبب هذا المشهد وكتبت على حسابها الخاص في “إنستغرام”: “الفنان السوري عبد المنعم العمايري مطلع عورته في مسلسل “قيد مجهول” ولما الناس هاجمته وانتقدته قال عنهم إنهم بقر وإنه مثل الأعمال العالمية. أبي أعرف ما تاخذون من الأجانب إلا القشور والسلبيات لكن إنكم تاخذون منهم الأشياء الإيجابية فلا طبعاً. نفسي أعرف قبل ما تقدم هالمشهد اللي ماله أي قيمة درامية بالعمل، هل راجعت مشاعر أولادك وهم يَرَوْن منظرك بهالطريقة؟ اليوم أظهرت خلفيتك فيا ترى هل العمل القادم سوف نراك عارياً تماماً؟ واضح إنك تقدم رسالة ولكن رسالة مبتذلة”.