عبد المنعم عمايري ينتقد “باب الحارة”: مسلسل يدعو إلى “الجهل”!

استضاف الفنان السوري، باسم ياخور، مواطنه الفنان عبدالمنعم عمايري، في الحلقة الماضية من برنامج “أكلناها” حيث اطلق عدد من التصريحات المثيرة للجدل.

فقد أكد عبد المنعم عمايري إنه يستبعد فكرة الزواج حاليًا، ولكن إذا ما اتخذ هذا القرار فلن يختار امرأة تشبه طليقته أمل عرفة نهائياً، مع أنها امرأة مميزة وتحديدًا كأم، واضاف ” أمل لا يشبهها أحد، فلن أجد امرأة تشبهها!”

كما رفض عمايري التفريق بين السوري والفلسطيني مجيبًا “هيدي عين وهيدي عين” ، وطلب منه تقديم أغنية لسلطان الطرب جورج وسوف وتقليده. كشف أنه كان يخترع الذرائع من أجل رفض المشاركة بمسلسل “باب الحارة” بنسخته الأصلية، كونه يرفض المشاركة بعمل يدعو إلى “الجهل” ويشوّه الحقائق .