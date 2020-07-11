كشف ” أحمد البحقيري ” المحامي الخاص بالفنانة المصرية ” عبير بيبرس ” المتهمة بقتل زوجها ” عمرو سيد ” على إثر خلافات ومشاجرة دارت بينهما عن الاعترافات التي أدلت بها أمام النيابة .

فقال البحقيري أن موكلته قالت إنها تزوجت من صاحب شركة مقاولات منذ 8 أشهر .. وبعد مرور الأشهر الأولى للزواج في سعادة بينهما بدأت المشكلات تجد طريقها إلى حياتهما وإنه دائما ما كان يتعدى عليها بالضرب والسب .

وعن يوم الحادث أشارت إلى إنه نشبت بينهما مشاجرة بسبب خلافات مادية وخلافات أخرى تتعلق بزوجته الأولى .

وتطورت المشاجرة بينهما وسقط زجاج مكتبة داخل شقتها وتناثر على الأرض .. وأثناء المشاجرة سقط زوجها فأصيب بزجاجة في صدره .

وأضافت أنها طلبت له الإسعاف لإنقاذه لكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة .