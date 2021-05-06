نشرت عارضة الأزياء السعودية عبير سندر صورة جديدة لها مع طفلها، الذي ولدته حديثا، وهي تحمله وتجلس على سرير المستشفى.

وعلقت عبير سندر على الصورة، التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، كاتبة: “الحين عرفت ايش يعني حب من اول نظرة الله يحميك و “.يحفظك يا ماما #ماشاءالله”.

ووعدت بالكشف عن اسم طفلها قريبا قائلة: “ڤلوق الولادة و كشف الاسم حينزلو قريب على قناتي و قناة عائلة اونيل ”.

وكانت عبير قد تعرضت خلال فترة حملها لتعليق عنصري حيث سألتها احدى المتابعات عن توقعاتها للون الجنين حيث كتبت: “عبير بليز بليز ردي عليا عندي سؤال من زمان ابي أسألك عليه وأنسى. الحين البيبي يطلع أبيض ولا أسمر؟.. بليز ردي عليا”.

وبدا أن السؤال أثار استياء الفاشينيستا وغضبها حيث ردّت مشيرةً إلى أنه كثيراً ما يتم التعليق على اللون، ومؤكدةً أنها لا تهتم بذلك… وأضافت: “أنا إيش دراني؟ كيف تبغيني أعرف؟ كيف تبغيني أجاوب على سؤالك؟”. وأضافت: “ثاني شيء سواء طلع أبيض أخضر أسمر أحمر بنفسجي أي لون في الدنيا أنتي ايش فارق معاكي؟ أنا عن نفسي كلهم نفس الشيء وبعدين دا سؤال أهبل الصراحة”.