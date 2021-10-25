اثارت الفاشينيستا وعارضة الأزياء السعودية، عبير سندر غضب متابعيها بعد نشرها مقطع فيديو جمعها بزوجها البريطاني مدرب الفنون القتالية وليام إلياس حيث اعتبر كثيرون انه خاص ولا يصح نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر زوج عبير سندر في الفيديو بينما مدت له عبير سندر يدها نحوه ليقوم بلحسها فيما علقت على الفيديو كاتبة “مدي يدك لزوجك وشوفي ايش يسوي فيها”.

وقد ثار الفيديو استغراب المتابعين حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “شو هاد يعني شو إلو داعي هل فيديو” و “المفروض الفيديو هذا خاص ”.

من ناحية اخرى تساءل البعض عن سبب ظهور بقع بيضاء على يدها، بوضوح، لاسيما أنها تتمتع ببشرة سمراء.

وبعد عدة تساؤلات من قبل المتابعين ردت عبير في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص في إنستغرام، قائلة: “إبرة كرتيزون بسبب تشنج إصبعي.. من آثارها الجانبية إنها تشيل صبغة الميلانين من الجلد بشكل مؤقت”، ليدور حديث بين المتابعين عن السبب المباشر وراء ذلك بأن ما يسبب التشنج هو فقر الدم، بينما نصحها البعض بالحصول على بعض الفيتامينات.