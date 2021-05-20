فاجأت عارضة الأزياء السعودية عبير سندر متابعيها بمقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها على تطبيق سناب شات تحدثت فيه عن معاناة ما بعد الولادة إلى جانب تفاصيل تعاملها معه،

فقد تحدثت عبير سندر، خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات”، عن معاناتها مع الرضاعة الطبيعية وماتسببه مع ألم وتعب نفسي.

وقد اتهم البعض عبير سندر بالمبالغة في وصف الام الرضاعة حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “هالكلام كله ماعليكم منه يا بنات هذيلا يخوفوكم وبس اشوفها تدور بالمولات بدبي ” و “

بنات لا تصدقوووون خلاص دراما اي موضوع يحولونه لدراما عشان مشاهدات وفلوووس” فيما اكد اخرون على ان كلامها حقيقي حيث قالت احداهن “التعليقات اللي يقولون اوفر لامو اوفر انا تتعبني جداً الرضاعه ومؤلممممه جداً اول شهرين اول بنتين ماتحملت وفطمتهم والاخير تحملت عشان المناعه جداً صعبه ومؤلمه( بنسبببببه لي ) وكل شخص له تجربته .”.

وكانت عبير سندر قد كشفت في مقطع سابق إنها تتبع الرضاعة الطبيعية لابنها، نافية تماماً ما تردد حول اعتمادها على الرضاعة الصناعية، وقالت عبير سندر في مقطع الفيديو: “ابني ما يرضع إلا بس طبيعي، جربت بعض الألبان ولكن جابت له مغص وتعبته، لذلك ما أرضعه غلى رضاعة طبيعية”.

كما تحدثت عبير سندر عن وزنها بعد الولادة، موضحة أن حالتها الصحية قبل الولادة تسببت في أنها تكتسب وزن أكثر من المعدل الطبيعي الذي يتعرض له أي جسم وقت الولادة.

وردت عارضة الأزياء السعودية على أحد المتابعين سألها عن وزنها بعد الولادة قائلة: “أول ما حملت كان وزني 60، وقبل الولادة كان وزني 85، والطبيعي إن الوزن بيزيد 20 كيلو في الحمل، ولكن أنا بيتهيألي إني كنت أكتر لأنه كان عندي سكر في الدم، وده للي خلاني أولد قيصرية، بس أرى إن وجهي نحف وما وزنت نفسي إلى الآن ولما أعرفه هخبركم”.