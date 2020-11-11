استعرضت الفاشينيستا السعودية عبير سندر بطنها المنتفخ معبرة عن سعادتها بحملها وذلك عبر صورة نشرتها عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت عبير، في الصورة، بفستان واسع وهي تضع يديها على بطنها المنتفخ وعلقت كاتبة: “صغيري.. لوقت طويل كنت اتمنى واصلي لك.. اني احبك حقا.. قلبي ممتلىء جدا.. لا استطيع الانتظار حتى احملك بين ذراعي”.

وكانت عبير سندر قد كشفت عن كونها حامل عبر مقطع فيديو بثته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اظهرت فيه كيفية مفاجئة زوجها جوردان أونيل بهذا الخبر.

واعربت عبير سندر، في بداية الفيديو، عن سعادتها وزوجها بهذا الخبر ولكنها كشفت انهما لم يكونا مخططين ان يحصل الحمل بهذا التوقيت وقالت “تقريبا كانت مفاجئة بس مفاجئة حلوة الحمدالله”.

كا عرضت عبير سندر لحظة اخبارها زوجها وكان لافتا انه لم يصدقها في البداية ظنا منه انها تقوم بمقلب الى ان ارته صورة جهاز فحص الحمل على هاتفها والذي كان يظهر خطين في اشارة الى حملها فقام باحتضانها معبر عن فرحته فيما بكت هي من فرحتها.