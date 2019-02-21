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عبير شمس الدين تنجو وعائلتها من حريق كبير

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عبير شمس الدين

نجت الفنانة السورية عبير شمس الدين من حريق كبير حدث بمنزل مجاور لمنزلها حيث امتدت ألسنة اللهب لمشارف منزلها قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة على الموقف وخروج عبير وعائلتها بأمان .

من جهة أخرى و على الصعيد الفني تشارك عبير ببطولة مسلسل ” الجوكر ” وهو دراما بوليسية من إنتاج شركة ” قبنض ميديا ” علماً أن المسلسل توقف تصويره قبل حوالي الأسبوع لأسباب فنية .

كما شاركت عبير هذا الموسم بعدد من لوحات المسلسل الكوميدي ” كونتاك ” من تأليف مجموعة من الكتاب وإخراج حسام الرنتيسي. بالإضافة إلى مشاركاتها بمسلسل ” ناس من ورق ” للمخرج وائل رمضان وكذلك خماسية ” ذنب ” ضمن مسلسل ” عن الهوى و الجوى ” للمخرج فادي سليم هذه الأعمال ستعرض في رمضان المقبل 2019 .

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