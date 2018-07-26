عبير صبري تفاجئ متابعيها وتعلن زواجها.. تعرفوا على هوية زوجها

فاجأت الممثلة المصرية ​عبير صبري​ محبيها ومتابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عندما كشفت أنها دخلت القفص الذهبي، حيث تزوجت من المحامي أيمن البياع، وأقيم عقد القران بالسفارة المصرية بدبي، واقتصر الحضور على الأقارب والأهل.



عبير صبري قامت بنشر صورة لخاتم الزواج وعلقت عليها بأول حرف من إسمها وإسم زوجها: “A-A”.

شقيقة عبير صبري “مروة” هنأتها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وكتبت لها التالي:

“مبروك يا احلى واجمل عروسه في الدنيا اختي وحبيبتي وست البنات كلها بيرو حبيبتي القمر ربنا يسعدك ويفرحك و يعملك كل حاجه حلوه يا روح قلبي يا عروسه يا حلوه وأيمن احلى عريس جوز اختي واخويا حبيبي ربنا يسعدكو ويباركلكو ويخليكوا لبعض يا احلى عرسان خلي بالك منها و حطها في عينيك عشان انت اخدت احلى حاجه في حياتي”.