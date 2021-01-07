علقت الفنانة المصرية ” عبير صبري ” على تحريف بعض المواقع واقتطاعها لحديثها في برنامج ” واحد من الناس ” مع الإعلامي عمرو الليثي عن الحجاب وما نشر بعنوان إنها نادمة على ارتدائه .

فنشرت عبير صبري بيانا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام لتوضيح الأمر جاء فيه : ” صباح الخير أرجو من رواد السوشيال ميديا أنهم ميصدقوش المواقع اللي تاخد كلام في برنامج متصور صوت وصورة ويلحقوا قبل إذاعة الحلقة ياخدوا نصف التصريح عشان يغيروا معناه ” .

وتابعت : ” لزيادة مشاهداتهم وميهمهمش سمعة وكرامة الفنان اللي هيتعرض ليه الفنان طالما هيعملوا ترند .. محروق الترند الرخيص علي اللي بيسعى ليه .. رأيي كان ومازال الحجاب فرض أؤمن به تماما ” .

وأضافت : ” وإجابتي عن السؤال كانت في حلقتي اللي هتعرض يوم الجمعة والسبت في برنامج واحد من الناس مع دكتور عمرو الليثي هل ندمتي على الحجاب قلت حرفيا ندمت إني لبسته قبل ما أكون مستعدة مظبوط للخطوة دي وندمت إني قلعته واتمنى أرجعله في وقت تاني ” .

واستكملت عبير صبري : ” فلو سمحتم متحطونيش في خانة مش بتاعتي ولا أنتمي ليها أنا أؤمن بالحجاب وأحترمه وأمي وأختي محجبات .. وأنا بعرف أنا بقول إيه كويس أما شتايم الناس فهي في رقبة كذب المواقع الباحثين عن ترندات قلة القيمة .. شكرا ” .

وفي تعليق آخر لها حول هذا الأمر كتبت عبير صبري في منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك : ” باختصار أنا عملت حلقة مع دكتور عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس وكان سؤال من دكتور عمرو ندمتي على لبس الحجاب رديت حرفيا ندمت إني لبسته بدون ما أكون مستعدة مظبوط وندمت إني قلعته وأتمني ارجعله في توقيت تاني ربنا يختاره ليا .. نقطة آخر السطر ” .

واستطردت : ” أما المواقع اللي أخدت نص الإجابة بكيفها عشان الترند والرخص أنا يا جماعة مش من محبي التريند ولا بحترمه وبشوفه شيء رخيص وتافه وميعبرش عن شخصيتي المتوازنة المحترمة والنقطة بتاعت الحجاب دي تحديدا معروف رأيي فيها دايما إني بعتبره فرض واحترمه وأتمني العوده ليه فلو سمحتم محروق التريند القذر واللي بيسعي ليه على حساب كرامة الناس وسمعتهم ” .