أثار الفنان السوري عدنان أبو الشامات موجة من الجدل بسبب منشور ورد مؤخراً على حسابه الخاص على “فيسبوك”. ومن خلاله علق على أشكال الممثلات اللواتي يبدو أن علامات التقدم في السن لا تظهر عليهن.

وفي هذا السياق كتب: “ما بيغيظني غير إنو زميلاتنا كل سنة بلاقيهم صغروا عشر سنين ونحنا مافي غير عم نكبر ونهرهر” قبل أن يضيف: “يلي بيقلل أدب بالتعليق، حذف وبلوك فوراً”.

وتفاعل معه على إثر هذا عدد كبير من المتابعين الذين تفاوتت آراؤهم بين من أيدوه ورأوا أن الكثير من الفنانات يخضعن لعمليات تجميل تساعدهن على الحفاظ على شبابهن ومن أشاروا إلى أن هذا الأمر حرية شخصية ولا يمكن التدخل فيه.

واللافت هو رد الممثل على تعليق جاء فيه: “لا في عندك ناس عم تصغر متل تامر حسني وعمرو دياب وعاصي الحلاني” حيث كتب: “هدول زميلاتنا كمان”.

واعتبر بعض الناشطين أنه يسخر من الفنانين الثلاثة وهو ما انقسموا بشأنه بين مؤيد ومعارض. ويشار إلى ان أبو الشامات كثيراً ما ينشر على صفحته مقولات تتناول الشأن العام وكانت آخرها: “الإيمان مثل الحب… لا يمكن فرضه بالإكراه”.

ما بيغيظني غير أنو زميلاتنا كل سنة بلاقيهم صغروا عشر سنين ونحنا مافي غير عم نكبر ونهرهر .- يلي بيقلل أدب بالتعليق، حذف وبلوك فوراً Posted by Adnan Aschamat on Tuesday, September 29, 2020