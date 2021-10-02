نشرت صحيفة الأهرام المصرية إعلانا عن بيع شقة الفنانة الراحلة ” فاتن حمامة ” في مزاد علني سيقام يوم السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري .

وتوجد هذه الشقة في عمارة ” الليبون ” بشارع الجبلاية في منطقة الزمالك حيث تطل على النيل وحديقة الأسماك وتبلغ مساحتها 485 مترا .. فهي عبارة عن فيلا صغيرة مكونة من طابقين وتقع في الطابق الثاني عشر .

وعاشت الفنانة فاتن حمامة في هذه الشقة المملوكة لها فترة من عمرها منها سنوات زواجها من الفنان الراحل ” عمر الشريف ” .. كما اشتهرت عمارة الليبون بأن عدد كبير من نجوم الفن سكن بها منهم : فريد الأطرش ومحرم فؤاد وسامية جمال وشريهان ولبنى عبد العزيز .

وجاء في إعلان الجريدة : ” تعلن عن بيع بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة عمارة ليبون لوحدة السابق ملكيتها للفنانة فاتن حمامة الواجهة على النيل وحديقة الأسماك شارع الجبلاية-الزمالك ” .

وتابع : ” بمساحة 485 متر مربع تقريبا كاملة التشطيب مسجلة بالشهر العقاري تسهيلات في السداد جلسة الأربعاء 27 أكتوبر 2021 الساعة 1 ظهرا بمقر الشركة في الدقي الجيزة ” .