أعلنت دار سوذبيز العالمية عن عرض مجوهرات الفنانة المصرية الراحلة ” هند رستم ” في مزاد علني في جينيف يوم 10 من شهر نوفمبر المقبل .

على أن تعرض المجوهرات ابتداءً من اليوم الرابع من أكتوبر وحتى 7 من الشهر الجاري في مركز دبي المالي العالمي تمهيدا لعرضها في جينيف .

وتضم مجموعة المجوهرات التي سيتم عرضها قبل المزاد سوار من الألماس والزمرد وقلادة رائعة وزوج من الأقراط المرصعة بالماس من تصميم ديفيد ويب .. بينما سيضم المزاد 8 قطع فريدة من مجوهرات هند رستم .

يذكر أن النجمة هند رستم اشتهرت بحبها لاقتناء المجوهرات وشغفها بجمع القطع المميزة من جميع أنحاء العالم وكانت تبحث عن الأحجار الكريمة المفضلة لديها مثل الماس والياقوت .. بالإضافة إلى تصميم عدد من القطع المميزة لها .