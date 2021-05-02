أعلن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار ” تركي آل الشيخ ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر عن عرض مسرحية ” مدرسة المشاغبين ” بالألوان لأول مرة على منصة شاهد .

وتضمنت التغريدة الإعلان الخاص بهذا العرض حيث تم تلوين المسرحية بأحدث طرق التقنية لتعرض لأول مرة للجمهور بالألوان .

وكتب تركي آل الشيخ في تعليقه : ” مدرسة المشاغبين لأول مرة بالألوان على شاهد برعاية هيئة الترفيه ” .

ومن المقرر عرض المسرحية بهذا الشكل في عيد الفطر المقبل ضمن فعاليات ” العيد معانا ” على منصة شاهد .

يذكر أن مسرحية مدرسة المشاغبين عرضت لأول مرة في عام 1973 وهى من تأليف على سالم وإخراج جلال الشرقاوى .. وشارك فى بطولتها كلا من عادل إمام وأحمد زكى وسعيد صالح ويونس شلبى وسهير البابلى وهادى الجيار وحسن مصطفى وعبد الله فرغلى .

مدرسة المشاغبين لأول مرة بالالوان على شاهد برعاية هيئة الترفيه pic.twitter.com/gXvE1ARLMH — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 1, 2021