عرفت أنه دنيء نفس.. شاهد هند القحطاني تروي موقف صادم لها مع مدير أعمالها

نشرت هند القحطاني، المقيمة في الولايات المتحدة، مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات روت خلاله موقف صادم تعرضت له مع مدير أعمالها.

وألقت القحطاني خلال المقطع الضوء على فكرة التبرعات وقضاء الدين، مشيرةً إلى أنها قامت بتحرير شخصين من السجن عن طريق نشر حساباتهم وديونهم التي لم تتعد الـ30 ألف ريال ليقوم “أهل الخير” بجمع المبلغ والإفراج عنهم.

وأكدت القحطاني أنها تعرضت لموقف صادم حيث طلب منها مدير أعمالها ذات مرة نشر رقم حساب وقضية تخص شخص مديون بنصف مليون ريال، إلا أنها شكت في الأمر وفي النهاية أبلغها مدير الأعمال بأن لها 50 ألف ريال في هذا المبلغ، فتأكدت أنها “لعبة” منه.

وقالت هند أنها أنهت تعاملها مع مدير أعمالها السابق بعد ذلك الموقف، مطالبةً كل من تعامل معه وتعرض لمواقف غريبة بأن يراسلها، مشددةً على أن هناك أمور تحدث خلف الكواليس تعكس دناءة نفس صاحبها – بحد قولها -.

وتابعت القحطاني موجهةً نصيحتها للجمهور “بعد اللي صار معي والله ما تثقوا في أحد، هذا يؤكد لكم إن في أشياء خلف الكواليس كتير لا تتخيلونها، وتدخل فيها الأمور المشبوهة، فانتبهوا يا عالم، تبرعوا للجهات الحكومية المعتمدة فقط، أو لا تتبرعون”.