احتفلت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود بتصدرها قائمة المشاهير من ناحية عدد المتابعين على تطبيق “سناب شات”، بما يزيد عن 9.9 ملايين متابع،

وتشرت الدكتورة خلود مقطع فيديو قصير ظهرت فيه بفستان زفاف ابيض وعلقت كاتبة “عروس سناب” في اشارة الى تصدرها قائمة المشاهير على التطبيق.

فقد تفوّقت خلود على عدد كبير من الفاشينيستات والمشاهير بالكويت والسعودية ودول الخليج والغرب أيضا بحصدها 9.9 ملايين متابع عبر تطبيق سناب شات، حيث تخطت السعودية مودل روز التي جاءت في المرتبة الثانية بـ 8.1 ملايين متابع، ومن بعدها بلقيس وحليمة بولند وغيرهن.

وتفاعل متابعو الدكتورة خلود مع منشورها، حيث رحب بعضهما بهذا الإنجاز، واعتبر البعض الآخر أنها بالغت في الاحتفال، فقال أحدهم: “تدرين انتي ليش حلوة عشان جواك نظيف وصافي وربى مجملك من داخلك وخارجك يا ويلى ويش أحبك وأفتخر فيكي واليوم جد عرس عرس”، وقال آخر: “صدق جذب عبالها بعدها عروسة”، “أحس زودتيها”.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق سناب شات وبعد اخر تحديث له أظهر عدد متابعي الحسابات الموثقة حيث تصدّرت كل من الدكتورة خلود بأكثر من 9.9 ملايين متابع، وفي المرتبة الثانية الموديل روز بأكثر من 8.1، ومن المشاهير أكثر متابعة كذلك نجد كلا من: حليمة بولند (3.8 ملايين)، بلقيس (4.8 ملايين). وتخطى عدد متابعي الدكتورة خلود، عدد متابعي المطرب الأمريكي جاستين بيبر وهو مغني آر أند بي وبوب عالمي؛ حيث حصدت مرتبة الأولى عربيًا، بينما المغني 8 ملايين متابع. ووضع التحديث الجديد الفاشينيستا جمال نجادة الملقبة بأخطبوط الخليج؛ في موقف محرج حيث لم تتخطَّ نسبة المتابعين لديها مليونًا بعد التحديث، رغم زعمها السابق بأنها تتخطى الـ 11 مليون متابع على سناب شات.