عروس تفاجئ عريسها ليلة زفافها وتغني له “مكتوبة ليك”.. وهكذا علقت إليسا!

اختارت عروس أن تفاجئ عريسها ليلة زفافها فغنت له أمام المدعوين “مكتوبة ليك” ل​إليسا​ أدتها بشكل جيد وبصوت جميل وذلك تعبيراً عن حبها الكبير له ورغبتها في أن تكون له إلى الأبد، وقد لاقى الفيديو إعجاب الفنانة اللبنانية إليسا التي شاركته في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت عليه :شو حلو الحب مع وسم : مكتوبة ليك.



إشارة إلى أن إليسا كانت أحيت مؤخراً حفلاً ناجحاً على مسرح الأولمبيا في باريس وتألقت بفستان أحمر أذهل بأناقته وبساطته الجميع، وغنت خلال الحفل بالفرنسية للنجمة الراحلة ​داليدا​ً “je veux mourir sur scene”.

وكانت إليسا قد شاركت في المظاهرات الاحتجاجية الكبيرة التي تجتاح مدن لبنان، وتطالب بإسقاط النظام والرموز السياسيين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.