تداولت خلال الساعات الماضية علي مواقع التواصل الإجتماعي، صور للنجم السوري “قصي خولي” مع إحدي الفتايات الجميلات، ما أثار الجدل حول إعلانه خبر خطوبته عليها،وبعد التحرّي عن الفتاه المصاحبه له، وجد أنها مصممة أزياء سورية شهيرة تدعى “لوسي موسان”، الأمر الذي تفاعل معه المتابعون وروّاد السوشيال ميديا بشكل كبير.

وبحسب المعلومات المتداول نشرها حول تلك الصور، فإن حفل الخطوبة أُقيم في العاصمة اللبنانية بيروت،وشهد حضور الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم وعدد من أصدقاء الطرفين

وبعد أنتشار هذا الخبر أُصيب عدد كبير من الجمهور بالصدمة، حيث أن موضوع خلاف قصي مع طليقته التونسية “مديحة الحمداني” لم يحسم بعد، حيث أن مديحة أكدت أن قصي تركها في أمريكا مع إبنهما الوحيد ولا يصرف لا عليهما .

وفي نفس السياق ، خرجت موسان عن صمتها لتنفي الخبر تماماً، مؤكدةً أن العلاقة التى تربطها بالفنان قصي خولي هي علاقة صداقة فقط، أما بشأن تلك لصور المتداولة لهما معاً، فهي من جلسة تصوير جمعتهما، في حين إلتزم خولي الصمت وتجاهل الموضوع تماماً.

الفنان “قصي خولي” مع مصممة الأزياء لوسي موسان في جلسة تصوير حديثة

يُذكر أن الفنان قصي خولي، يشارك في مسلسل”2020″ مع النجمة نادين نسيب نجيم للمرة الثانية بعد نجاح مسلسلهما “خمسة ونص” الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني السابق 2019، إلا أن المسلسل الذي يحمل إسم “2020” كان من المفترض أن يتم طرحه ضمن السباق الرمضاني الحالي، إلا أن الحجر المنزلي المتّبع للحد من إنتشار فيروس كورونا في لبنان ساهم في تأخير التصوير وتأجيل العمل في المسلسل.