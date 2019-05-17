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عريس نوال الزغبي يطلب يدها من جديد.. فكيف ردّت؟

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بعد أن كشفت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ عن مشاركتها في برنامج “مجموعة إنسان” علّق الصحافي دويع العجمي بـ “تنورين مجموعة إنسان وكعادتي أرسلت بوكيه ورد بحجم الأستديو مع علبة تشوكليت بلجيكي حتى وأنا بإيطاليا حاليا وبمهمة عمل .. وفي”، وختم بسؤالها عن ما إذا توافق الزواج منه.

العجمي هو المعجب أو العريس الذي تقدّم لنوال بطريقة فكاهية في أحد البرامج سابقا، وهو اليوم يكرر طلبه منها.

بدورها الزغبي التي تمتلك حس الفكاهة ردت قائلة: “حياتي وعريسي المذوق وعلى الاصول”.

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