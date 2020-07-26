حرصت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على معايدة ابنتها الفنانة عزة مجاهد بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت فيفي عبده صورة لابنتها عزة عبر حسابها على انستغرام وعلقت عليها كاتبة: “‏كل سنة وإنتي طيبة يا عزة يا ‏@حبيبة قلب ماما قلبي أنا بحبك اوي عقبال 1,000,000 سنة يا عمري”.

بدورها ردت عزة مجاهد على معايدة والدتها بتعليق كتبت فيه: “حبيبتي يا فوفا و أنتي طيبه ربنا يخليكي لينا و يديلك الصحه و طول العمر بحبك ”.

وقد خطفت صورة عزة مجاهد انظار متابعي هيفاء وهبي بسبب النحافة الملفتة التي ظهرت بها وبسبب شبهها الكبير من والدتها.

يذكر ان فيفي عبده لديها ابنتان هما عزة مجاهد من زيجتها الاولى وهنادي الديراوي من زيجتها الاخيرة.