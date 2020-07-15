شاركت عزة مجاهد ابنة الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها باحدث اطلالتها عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت عزة مجاهد في الصورة بإطلالة ساحرة عكست رشاقتها وتناسق قوامها وحرصها على مواكبة أحدث صيحات الموضة حيث ارتدت فستانا قصيرا، بأكمام طويلة، باللون الأسود ومطرز ببعض الخرز الذهبي.

وكانت فيفي عبده اول المعلقات على صورة ابنتها حيث كتبت “‏يا صباح الورد يا عسل قمر احبك ”.

يُذكر أن آخر أعمال عزة مجاهد مشاركتها في مسلسل “مملكة الغجر” مع والداتها وشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم حورية ‏فرغلي، ‏سامح ‏الصريطي، ‏وأحمد ‏كرارة، سناء شافع، حسام الجندي، حازم سمير، ميار الغيطي، ‏وغيرهم، ‏تأليف ‏محمد الغيطي وإخراج عبد العزيز ‏حشاد.