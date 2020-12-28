حرصت الفنانة عزة مجاهد ابنة الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على مشاركة متابعيها على حسابها على انستغرام بصورة جديدة لها اطلت بها بإطلالة غجرية باللون الاسود

وقد تغزلت فيفي عبده بابنتها من خلال التعليق على الصورة اذ كتبت “‏يا صباح الفل بسم الله ما شاء الله قمر قمر يا حبيبتي قمر قمر قمر قمر قمر الله أكبر ”.

وكانت عزة مجاهد قد نشرت قبل ذلك رسم لها بمناسبة الاعياد ظهرت بها بإطلالة “بابا نويل” وعلقت عليها: “كل سنة و كلنا طيبين و بخير ان شاء الله سنة سعيده عليكم يا رب ”.

يذكر أن آخر أعمال عزة مجاهد هو مسلسل “مملكة الغجر” الذي قامت ببطولته فيفي عبده، وحورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.العمل من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.