اعترفت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مؤخرا أنها تزوجت خمس مرات، وذلك خلال لقاء مع الاعلامي اللبناني هشام حداد الذي سألها: “إمرأة و7 رجالة، راحت عليكي ولا مراحتش عليكي، لترد عليه قائلة: “لأ 5 من 5 مواااه الله أكبر، دوبتهم”.

ومن المعروف ان فيفي عبده قد رزقت من زيجاتها بابنتين هن عزة مجاهد والتي هي ابنتها الكبرى وهنادي الديراوي من زوجها الحالي محمد الديراوي كما ان لديها ابنة بالتبني اسمها عطية الله بعد وصية تحية كاريوكا لها والتي ترفض ان تظهرها في الاعلام.

ابنتها هنادي الديراوي متزوجة من رجل الأعمال شادي العزيزة أما عزة مجاهد فقد كانت متزوجة من الممثل محمود الدسوقي والذي توفي عام 2017 إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.

من ناحية الجمالية، تمتاز كل من هنادي الديراوي وعزة مجاهد بملامح مختلفة.. برأيكم من تشبه فيفي عبده اكثر؟