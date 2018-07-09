عزت أبو عوف: لم اقصد ان أسيء لعادل إمام لكن لكل فنان هفواته

بعد اتهامه بالإساءة للممثل المصري ​عادل إمام​، رد الممثل المصري ​عزت أبو عوف​ حيث اشار الى إنه لم يقصد أبدا الإساءة لإمام عندما قال إنه قدم عدداً من الأعمال دون المستوى، مؤكداً أنه قصد “أن كل فنان له هفواته”.

واضاف أبو عوف: “كل فنان يندم أحياناً على بعض الأفلام التي قدمها، وعادل صديق مقرب مني وأحبه جداً وأحترمه”.

وعن أعماله وهل ندم على البعض منها، أشار أبو عوف الى أنه ندم على أكثر من 15 فيلماً، مشيرا إلى أنه كان يوافق على بعض الأعمال من أجل أصدقائه، ولكنه منذ فترة لا يوافق على أي عمل إلا إذا كان دوره فيه جيداً.