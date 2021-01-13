حل الفنان ” عزت العلايلي ” ضيفا مع الفنانة ” إسعاد يونس ” في حلقة يوم أمس الثلاثاء من برنامجها صاحبة السعادة المذاع على قناة ” dmc ” .

وخلال الحوار تحدث عزت العلايلي عن زوجته الراحلة ” سناء ” وعن دورها في حياته وما يشعر به بعد وفاتها وحنينه إليها .

فقال متأثرا وهو يحاول تمالك دموعه : ” هي صاحبة فضل كبير الله يرحمها أنا مجيش فيها حاجة ابدا .. أنا مكنتش متخيل إنها تسيبني ساعات أدوخ كده وأنا لوحدي في البيت ومفيش حد معايا أسمع صوتها وساعات أقوم من النوم على صوتها ” .

وتابع : ” أعطتني كتير جدا جدا ومقدرش أوفيها حقها الله يرحمها .. أنا والله فعلا كنت هبقى ولا حاجة من غيرها هي اللي كانت متحكمة في كل حاجة ” .