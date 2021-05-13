تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة مرور سيارة الفنانة السورية في احد شوارع العاصمة السورية دمشق وتجمهر عشرات الشبان حولها.

وبحسب ما ذكرته احدى الصفحات السورية، فإن دانا جبر كان تمر برفقة صديقتها في حي الشعلان في دمشق فاحتشد العشرات حول سيارتها ما ادى لقطع الطريق لبعض الوقت.

وقد اثار هذا المشهد استغراب المتابعين على موقع تويتر حيث كتب احدهم “ول ول ول كل هاد عشان دانا جبر اومال لو تجي دانييلا رحمة أو نادين نجيم شو بيصير”.

ول ول ول كل هاد عشان دانا جبر اومال لو تجي دانييلا رحمة أو نادين نجيم شو بيصير كونو خالصين يعني https://t.co/hgSS2Qdqjy — meral (@meral28632808) May 13, 2021

فيما قال اخر ساخرا “فكرت اول شي طلع مايكل جاكسون من قبره بعدين قلت طب شو رح يجيبه على سوريا معناتها زنوبيا رجعت تحكم سوريا او فيروز جاي تعيّد بالشام”.

ولا شي بس كل عام وانتو بخير

فكرت اول شي طلع مايكل جاكسون من قبره بعدين قلت طب شو رح يجيبه على سوريا

معناتها زنوبيا رجعت تحكم سوريا

او فيروز جاي تعيّد بالشام

المهم بعد كل هاد بيطلع دانا جبر مرقت هي و رفيقتها بسيارتها قام الشعب انمحن و صار متل ما شفتوا

pic.twitter.com/2wBYeEQrWq — Salim al Sayegh | سليم الصايغ (@SalimSayegh5) May 13, 2021

فيما اعتبر اخرون ان دانا جبر تمتلك جماهيرةية قوية وليس من الغريب ان يحتشد هذا العدد حولها.

قاعدة جماهيرية قوية ودانا جبر فنانة جميلة وتستحق رغم اني بكره هالحركات بس وصفك بالتغريده السابقة خلاني دافع عنهم وعن دانا جبر لاسلوبك الخايس — Yaman Almahdi (@AlmahdiYaman) May 13, 2021