تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة مرور سيارة الفنانة السورية في احد شوارع العاصمة السورية دمشق وتجمهر عشرات الشبان حولها.
وبحسب ما ذكرته احدى الصفحات السورية، فإن دانا جبر كان تمر برفقة صديقتها في حي الشعلان في دمشق فاحتشد العشرات حول سيارتها ما ادى لقطع الطريق لبعض الوقت.
وقد اثار هذا المشهد استغراب المتابعين على موقع تويتر حيث كتب احدهم “ول ول ول كل هاد عشان دانا جبر اومال لو تجي دانييلا رحمة أو نادين نجيم شو بيصير”.
فيما قال اخر ساخرا “فكرت اول شي طلع مايكل جاكسون من قبره بعدين قلت طب شو رح يجيبه على سوريا معناتها زنوبيا رجعت تحكم سوريا او فيروز جاي تعيّد بالشام”.
فيما اعتبر اخرون ان دانا جبر تمتلك جماهيرةية قوية وليس من الغريب ان يحتشد هذا العدد حولها.