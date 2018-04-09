عشرة اسئلة عن نجوى كرم… هل تستطيع الاجابة عليها؟

من اكثر الفنانات شعبية في العالم العربي وتتميز بصوتها الجبلي القوي وتعتبر فنها رسالة وواجب وطني انها النجمة اللبنانية نجوى كرم التي تحمل لقب شمس الاغنية اللبنانية والعربية عن جدارة.

والى محبي نجوى كرم وفنها نقدم لكم مجموعة من الاسئلة عنها على الشكل التالي:

في أية مدينة لبنانية ولدت نجوى كرم؟

من أطلق على نجوى كرم لقب “شمس الأغنية اللبنانية”؟

برنامج انطلقت منه نجوى كرم وحصلت على الميدالية الذهبية؟

ما اسم اول البوم اطلقته نجوى كرم؟

ما اسم الاغنية التي جمعت نجوى كرم والفنان وديع الصافي؟

برنامج شاركت نجوى كرم في لجنة تحكيمه؟

هل غنت نجوى كرم بغير اللهجة اللبنانية؟

اسم اغنية لنجوى كرم “—- بيتك”؟

اسم البوم اطلقته نجوى كرم في 2017؟

اسم اغنية جمعت نجوى كرم مع ملحم بركات؟

اما الاجابات ففي الكويز المرفقة: