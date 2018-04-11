عشرة اسئلة عن نوال الزغبي.. هل تستطيع الاجابة عليها؟

فنانة لبنانية تبوأت قمة النجومية في سن مبكرة لتصبح واحدة من اهم نجمات الاغنية العربية واصبح صوتها المميز والمختلف يتردد صداه من المحيط الى الخليج.

انها النجمة نوال الزغبي صاحبة الرصيد الحافل بالالبومات الناجحة والحائزة على العديد من الجوائر خلال مسيرتها الفنية.

والى محبي وفانز نوال الزغبي نقدم لكم مجموعة اسئلة عنها على الشكل التالي:

ما الاسم الاصلي لنوال الزغبي؟

ما اسم برنامج المواهب الذي شاركت فيه نوال الزغبي في بدايتها؟

ما هو اللقب الذي تعرف به نوال الزغبي؟

عن أي أغنية نالت نوال الزغبي جائزة أفضل تتر مسلسل لرمضان 2017؟

بالاضافة الى الجنسية اللبنانية تحمل نوال الزغبي الجنسية؟

ما هي اول اغنية مصرية لـ نوال الزغبي من الحان صلاح الشرنوبي؟

“مين حبيبي انا” جمعت نوال الزغبي مع اي نجم لبناني؟

لنوال الزغبي ثلاثة اولاد من طليقها ايلي ديب.. ما اسم ابنتها الكبرى؟

احدث أغنية لنوال الزغبي من من كلمات مازن ضاهر وألحان فضل سليمان

اسم اغنية باللهجة الخليجية لنوال الزغبي

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