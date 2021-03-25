أثارت الفنانة المصرية ” عفاف رشاد ” حالة من الجدل الفترة الماضية بعد تداول صورة لها بإطلالتها الجديدة والتي اختلفت بشكل كبير عما اعتاد عليه الجمهور رؤيتها به والبعض شبهها بالنجمة العالمية ” جينيفر لوبيز .

وأعربت عفاف رشاد عن حزنها الشديد وغضبها مما قيل عنها وما تعرضت له من تنمر من جانب بعض المتابعين بعد انتشار تلك الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي .

فقالت في مقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا : ” أنا حطيت صورتي دي حاجة خاصة محدش كان ليه دعوة بيها .. شكرا لكل حد اتكلم عني كلمة جميلة أنا حزينة وزعلانة جدا من كل الناس اللي اتكلموا بطريقة فيها تنمر ليا .. أنا احترمت نفسي فالجمهور احترمني .. السنين اللي اشتغلت فيها انا مفتكرش إني عملت أي حاجة إن أنا أندم عليها وأنا كممثلة ” .

وتابعت : ” أنا ست طبيعية وست عادية وعندي إبني ربيت وكافحت علشان اخليه دكتور والحمد لله كل سنينه كان متفوق والنهاردة أنا بفتخر بيه .. إذا كنت أنا عفاف رشاد الممثلة فأنا عفاف رشاد أم الدكتور عمر السبكي جراح مخ وأعصاب في القصر العيني فده اللي رفع مني مش الصورة ولا الشكل ومش أن عندي 64 سنة وشكلي بقى كده إزاي وأنا محبش العب في خلقة ربنا ” .

وأضافت عفاف رشاد : ” الناس كلها قعدت عايزة تعمل معايا لقاءات علشان الناس عايزة تشوفني بس أنا ما كنتش حابة أظهر لأني مش هبقى فرجة للناس .. دي حاجة خاصة بيا أنا مش كل الناس تقعد تتفرج عليا .. أنا لا بتاعة شهرة وما كنتش عارفة يعني إيه تريند زعلانة وواحدة غيري كانت تبقى مبسوطة لكن أنا حزينة ” .

يذكر أن الفنانة عفاف رشاد هى طليقة المنتج محمد السبكي .. وفي عام 2016 أعلنت خلعها للحجاب مؤكدة أن الحجاب تسبب فى إصابتها بالصداع النصفي مما جعلها تتخلى عنه .