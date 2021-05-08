تحل الفنانة المصرية عفاف شعيب ضيفة على حلقة اليوم من برنامج “شيخ الحارة والجرئية” الذي تقدمه المخرجة ايناس الدغيدي على قناة “القاهرة والناس” حيث تتحدث عن عدد من المواضيع الخاصة والفنية.

وبحسب البرومو، ترد عفاف شعيب، خلال اللقاء، على عدد من الاسئلة الصعبة مثل حقيقة خيانة زوجها السابق رياض العريان لها مع السكرتيرة.

كما تكشف عفاف شعيب حقيقة رأيها بالرقص الشرقي واعتبارها بأنه “شياكة ورقي” رغم ارتدائها الحجاب وحقيقة شماتتها بطلاق الفنانة السورية اصالة والمخرج طارق العريان.

يذكر أن عفاف شعيب سبق وان تحدثت في لقاء سابق عن زوجها الراحل رياض العريان،والد المخرج طارق العريان طليق المطربة أصالة، والأسباب التي دفعتها للإنفصال عنه، وفارق السن بينهما في ذلك الوقت.

وتحدثت عفاف شعيب، خلال لقاء مع الفنانة صفاء ابو السعود، عن وجود علاقة بين طليقها وسكرتيرته وهو ما لاحظه شقيقها فقام بتحذيرها من ذلك..