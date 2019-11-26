عفاف شعيب تكشف عن ندمها لإجهاضها أكثر من مرة : ” أجهضت نفسى كتير ولما حبيت أخلف معرفتش “

حلت الفنانة ” عفاف شعيب ” ضيفة مع الإعلامية ” راغدة شلهوب ” في برنامجها ” تحيا الستات ” المذاع على قناة النهار الفضائية المصرية .

وكشفت عفاف شعيب خلال الحلقة عن خضوعها لأكثر من عملية إجهاض في بداية عملها في الوسط الفني بسبب كثرة العقود والارتباطات الفنية والتي كانت لابد أن تنفذها في بداية مشوارها .

فقالت : ” أجهضت نفسي أكثر من مرة بسبب ظروف عملي وهو أمر استغفرت ربي عليه كثيرا وصومت كتير ” .

وتابعت : ” حاولت مرارا مع زوجي الثاني إلا أن الله عاقبني بعدم الحمل مرة أخرى وعندما كبرت ندمت على ما فعلت وتركت نفسي لظروف العمل لتداهم حياتي الشخصية وأتمنى من الله أن يسامحني على ما فعلته ” .