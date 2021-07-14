احتفل مشهور مواقع التواصل الكويتي يعقوب بوشهري بعقد قرانه على خبيرة التجميل، ومدونة الموضة السعودية فاطمة الأنصاري، مساء الأربعاء.

ونشر بوشهري صورة عبر حسابه على “إنستغرم”، ليزف نبأ عقد قرانه على فاطمة الأنصاري، وكتب:”الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات… ‏تم بفضل الله وتوفيقه عقد قراني بمن شاء ربي أن تكون نصيباً لي، ‏اللهم إجعلها لي كما أُحب واجعلني لها كما تُحب واجعلنا جميعاً كما تُحب وترضى ‏سائلاً المولى عز وجل لي ولكم التوفيق”.

فيما اكتفت فاطمة بنشر لقطات تظهر باقات ورود بيضاء دون أن تكشف أي تفاصيل أخرى، عبر حسابها على “سناب شات”.

اللافت أن الثنائي نشرا الفيديو ذاته من داخل السيارة الذي يثبت وجودهما معاً، دون الكشف عن أية تفاصيل، وأوضح الفيديو الأغنية التي قدمها الفنان راشد الماجد للثنائي مجدداً، وتقول كلمات الأغنية: “كنت أتمنى قلبي صادق يبيني.. كنت أدور قلب يسوى هالبشر.. من وين جا يعقوب ما تسأليني.. ومن وين جيتي وكيف صادفنا القدر”، وكتبا على الفيديو “الحمد الله” مرفق بتعبير “دبلة الزواج”.

وكان أحمد الأنصاري شقيق فاطمة شارك صورة له من أجواء عقد القران عبر حسابه في “سناب شات” جمعته مع يعقوب علّق عليها: “تم بحمد الله عقد قران الغالي يعقوب أبو شهري على اختي الغالية الله يبارك لهم ويتمم لهم على خير يا رب”.

أما أمل الانصاري فقد علقت بدورها على عقد قران شقيقتها حيث كتبت عبر حسابها على انستغرام: “‏الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات ‏طفح السرور عليّ حتى إنّني من فرط ماقد سرّني أبكاني؛ تم بحمد الله عقد قران اختي فاطمه اليوم على الصّاحب وقت الفرح، والاخ وقت الضيق، والاب وقت الانهزام، والحبيب في كل وقت يعقوب بوشهري ..”.