تصدر اسم الفنانة ميس حمدان مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن تحدثت عن رأيها في الزواج في تصريحات إعلامية.

رأي ميس في الزواج

أوضحت ميس حمدان رأيها في الزواج قائلة “إحنا ممكن نمسك العصاية من النص نتجوز شوية ونتطلق، ونعمل عقد متجدد كل 3 أو 5 سنين مع رضاء الطرفين ويتجدد، هما عايزين يجددوا يجددوا مش عايزين خلاص”.

وأضافت ميس حمدان “يعني أنا بتكلم من برا مش موجودة في الموضوع، الواحد لما بيكون برا الحكاية بيقول أي كلام”.

أحدث أعمال ميس حمدان

يذكر أنه يعرض لميس حمدان حالياً في دور السينما “فيلم السيستم” وظهرت ميس في الفيلم كضيفة شرف.

وهو بطولة عدد كبير من النجوم، بينهم: طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق،، وهو من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري.

تدور أحداث الفيلم حول ان يتبع العمل قصة الشاب (وحيد)، الذي يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية، وعدم قدرته على التعامل مع النساء، فيلجأ إلى صديقه (مصطفى) ليُساعده ويمده بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة.

مسلسل عودة البارون

أما آخر أعمالها الدرامية فكانت مشاركتها في ميس حمدان في مسلسل عودة البارون مع الفنان حسين فهمي.

يشارك في المسلسل النجم المصري حسين فهمي الذي غاب عن الدراما التليفزيونية عدة سنوات، إضافة إلى النجم المصري خالد سليم، والنجمة المصرية نهال عنبر، والنجم الأردني ساري أسعد، وربيع زيتون والنجم اللبناني آلان الزغبي، ريهام سعيد، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء المرغني، وصبري عبد المنعم، وميس حمدان، والممثلة السورية كاترين على، وظهور خاص للفنانة اللبنانية رزان المغربي، والفنان الأردني عبد الرحمن خضر، وأحمد عاشور المسلسل إنتاج محمد منصور والمشرف العام على الإنتاج والتصوير خارج مصر وداخلها يوسف خضر.

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