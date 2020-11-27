تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان عقيل الرئيسي وزوجته الفنانة الكويتية فرح الهادي، بعد الحديث عن أنباء وجود مشاجرة بينهما أدت إلى إلغاء متابعة كل منهما للآخر، ما يمهد بانفصالهما، حيث حسما الجدل في هذا الشأن بذلك الظهور.

وبدا عقيل الرئيسي، أكثر هدوءًا وأخذ تلك الأنباء على محمل السخرية إذْ هددّ زوجته بالزواج عليها حيث ارتدى زي العريس ليلة عُرسه وردد قائلًا: “الليلة راح أتزوج التانية”، لترد فرح الهادي قائلًة: “قبل ما تقول الجملة راح تلاقي نفسك مذبوح”.

وأضاف الرئيسي: “راح أساوي بينكم هحاول أساوي بينكم”، ووسط اعتراض زوجته قال: “بساوي بينكم لا تحاكين أنا عادل وهساوي بينكم”، ولم تعطيه فرح الهادي الفرصة لاستكمال حديثه فقالت: “راح أحط راسك على الأرض بالصالة وأذبحك”.