علا الفارس تتزلج في جبال الالب!

شاركت الاعلامية الاردنية ومذيعة قناة الجزيرة علا الفارس متابعيها بصورة من عطلتها التي تقضيها في احدى الدول الاوروبية.

وظهرت علا الفارس في الصورة وهي تتزلج في جبال الالب وعلقت كاتبة “دائما في الوسم” مع وسوم التزلج والالب.

وقد تفاعل عدد كبير من متابعي علا الفارس مع الصورة متمنين لها السعادة والسلامة خاصة بعد الحداث الذي تعرضت له سابقا اثناء ممارسة رياضة التزلج.