نشرت الاعلامية الاردنية ومذيعة قناة الجزيرة علا الفارس صورة ومقطع فيديو اثناء احتفالها وقيامها بتقطيع قالب من الحلوى دون ان تذكر ما هي المناسبة.

وعلقت علا الفارس على الصورة كاتبة: “عرفت أني بخير .. عندما ملكت من يحاولون إسعادي فقط لأنهم يرون في إبتسَامتِي سعادةً وفرحاً لهم… شكراااا”.

وقد أثارت علا الفارس الجدل بين متابعيها الذين تساءلوا ان كان هذا الاحتفال بعيد ميلادها او بمناسبة اخرى.

يذكر ان علا الفارس، 34 عاما، هي من مواليد 6 نوفمبر/تشرين الثاني وسبق ان نشرت مقطع فيديو حينها لاحتفالها مع زملائها بقناة الجزيرة بهذه المناسبة.