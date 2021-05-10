تنشط علا الفارس، الاعلامية الاردنية ومذيعة قناة الجزيرة، في التغريد عبر حسابها على تويتر عن الاحداث المتسارعة التي تشهدها الاراضي المحتلة في فسطين.

وفي احدى تغريداتها نشرت علا الفارس مقطع فيديو من اقتحام المسجد الاقصى امس وعلقت عليه كاتبة: “كل هذا والنخوة العربية ما تحركت ! وين العرب وين المسلمين !! ويييييييينكم ؟”.

كل هذا والنخوة العربية ما تحركت ! وين العرب وين المسلمين !! ويييييييينكم ؟ pic.twitter.com/OtAcC0umlL — عُلا الفارس (@OlaAlfares) May 10, 2021

غير ان البعض اتهم علا الفارس بأنها من تجار القضية الفلسطينية حيث كتب الصحفي يوسف الشريف: “اهلا بتجار القضية،على اساس ان حضرتها ليست عربية، تبحث عن العرب! طيب وينك انت وماذا فعلتي غير اعادة نشر فيديوهات واتهام كل العرب ما عدا نفسك بالتقصير؟ من لديه شيء يقدمه لهؤلاء الابطال فليفعل، اما شغلة الحارس الناطور اللي يراقب تصرفات الناس ويشكك فيهم فباتت مزايدات مكشوفه مرفوضة”.

بدورها عادت علا الفارس ودافعت عن نفسها بالقول: “ما جابته امه من يزايد على محبتي واخلاصي لفلسطين ،تاريخي وتاريخ اهلي مشرف في دعم القضية ولم “يسرقوا” فلسا واحدا كما فعل بعض الناس الذين تعرفهم حضرتك جيدا وتم فصلهم بعد فضيحه،هل تعلم ان اقل بث مباشر نقلت من خلاله الأحداث على انستغرام فاق عدد متابعيه كل من شاهدك طوال حياتك المهنية”.

"ما جابته امه "من يزايد على محبتي واخلاصي لفلسطين ،تاريخي وتاريخ اهلي مشرف في دعم القضية ولم "يسرقوا" فلسا واحدا كما فعل بعض الناس الذين تعرفهم حضرتك جيدا وتم فصلهم بعد فضيحه،هل تعلم ان اقل بث مباشر نقلت من خلاله الأحداث على انستغرام فاق عدد متابعيه كل من شاهدك طوال حياتك المهنية https://t.co/jVCVimbyFi — عُلا الفارس (@OlaAlfares) May 10, 2021