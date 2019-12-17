علا الفارس تستعرض انجازاتها في الـ 2019

استعرضت الاعلامية الاردنية علا الفارس انجازاتها في عام 2019 من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت علا الفارس في الصورة وهي تقف الى جانب شعار “قناة الجزيرة” والتي كانت قد انضمت لها مؤخرا كمذيعة اخبار بالاضافة الى صور لمسلسل “صبر العذوب” الذي لعبت دور بطولته وبرنامج “مع او ضد” .

وعلقت علا الفارس قائلة: “عاهدت نفسي ان أضيف لكل عام من عمري شيئا جديدا وأهدافا مُحققه لأني اتخذت شعار “احلم لأحقق” شعار حياة .. عام ٢٠١٩ كان عاما مليئًا بالتجارب الجديدة والأهداف المحققة .. كثير ٌ من المواقف والمشاعر والتجارب والدروس والتحديات اشكر الله على توفيقه في كل ما سعيت اليه واجتهدت فيه”.

وتابعت علا الفارس: “اللهم في العام الجديد لا تدع لنا أمراً إلا يسرته ولا حلماً إلا حققته، ولا أمنية إلا أسعدتنا بالعيش في جمال واقعها٫ولا دعاء إلا أثلجت صدورنا بقبوله … شكرا ٢٠١٩”