علا الفارس تستعرض انجازاتها في الـ 2019

عاهدت نفسي ان أضيف لكل عام من عمري شيئا جديدا وأهدافا مُحققه لأني اتخذت شعار "احلم لأحقق" شعار حياة .. عام ٢٠١٩ كان عاما مليئًا بالتجارب الجديدة والأهداف المحققة .. كثير ٌ من المواقف والمشاعر والتجارب والدروس والتحديات اشكر الله على توفيقه في كل ما سعيت اليه واجتهدت فيه .. اللهم في العام الجديد لا تدع لنا أمراً إلا يسرته ولا حلماً إلا حققته، ولا أمنية إلا أسعدتنا بالعيش في جمال واقعها٫ولا دعاء إلا أثلجت صدورنا بقبوله … شكرا ٢٠١٩