أثارت الصورة المنتشرة للفنان المصرية محمد رمضان بصحبة عدد من نجوم اسرائيل في حفل خاص بدبي صدمة ردود فعل واسعة من قبل زملاؤه من مشاهير الفن والإعلام وكان آخرهم الإعلامية الأردنية علا الفارس.

فقد غردت علا الفارس عبر حسابها على تويتر معاتبة محمد رمضان حول هذه الصور كاتبة “ليه كدا يا برنس”.

ليه يا برنس ؟!! — عُلا الفارس (@OlaAlfares) November 21, 2020

وكان محمد رمضان قد حاول الدفاع عن نفسه بعدما أثارت صورة له مع الفنان الإسرائيلي ضجة كبيرة على مواقع التواصل، بالتأكيد على أنه ليس هناك مجال كي يسال كل واحد عن جنسيته فقد نشر مقطع فيديو يظهر فيه وهو يلتقط الصور مع عشرات المعجبين في دبي، عبر حسابه على انستغرام، وعلق كاتبا: “مافيش مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه قال تعالى لكم دينكم ولي دين #صدق_الله_العظيم#ثقة_في_الله_نجاح#محمد_رمضان”.

وكان حساب “إسرائيل بالعربية” التابع للخارجية الإسرائيلية أثار ضحة خلال الساعات الأخيرة بعدما نشر صورة لمحمد رمضان المطرب الإسرائيلي عومير آدام، إلى جانب المغرد الإماراتي حمد المزروعي في دبي.

الفن دوما يجمعنا.. عرض الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي صورة للنجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي pic.twitter.com/sv4X3r5nUb — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 21, 2020

كما نشر نفس الحساب صورة ” صورة اخرى تجمع محمد رمضان مع لاعب منتخب إسرائيل لكرة القدم ضياء سبع في دبي”.

النجم المصري محمد رمضان مع لاعب منتخب إسرائيل لكرة القدم ضياء سبع في دبي pic.twitter.com/jjjn29bFmH — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 21, 2020