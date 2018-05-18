شاهد.. علا الفارس تعلن عن قرارها النهائي المفاجىء حول عودتها للإعلام

فاجأت ال​إعلام​ية الأردنية ​علا الفارس​ الجمهور حول قرارها النهائي بالعودة للعمل الإعلامي وتقديم البرامج.

وجاء ذلك بعد ردّها على تعليق أحد المتابعين، فبعد أن كانت كتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً:” كلنا نعي أن قضية القدس في قلب المملكة.. ومواقفها الثابتة عبر مر السنين سطرها التاريخ منذ عهد المؤسس حتى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.. التآخي والتلاحم هو المطلوب في هذه المرحلة لا ترويج الفتن وشق الصف العربي”.

ردّ عليها المتابع قائلاً:”تستاهل علا على هالكلام انها ترجع لـ MBC”، لتردّ بدورها حازمةً قرارها بالقول:”خلص بطلنا إعلام حتى إشعار آخر”.