عبرت الاعلامية الاردنية علا الفارس عن سعادتها بانطلاق برنامجها الاول على شاشة قناة “الجزيرة” القطرية الى انتقلت لها عام 2019 بعد استقالتها من قناة mbc السعودية.

فقد غردت علا الفارس عبر حسابها على تويتر كاتبة: “ورغم ما واجهت شخصيا من حملات ومحاولات احباط في مواقع التواصل وتعليقات مشينة وتحديات جائحة كورونا كان الصبر ودعم ادارة الجزيرة دافعا للاستمرار، حمدا لله حمد الشاكرين وشكرا لكل من حاول كسري فقد علمني معنى “الصلابة””.

يذكر أن البرنامج الجديد يحمل عنوان «الجانب الآخر» الذي تم الترويج له بشكل واسع على شبكات التواصل الإجتماعي.

ورغم ما واجهت شخصيا من حملات ومحاولات احباط في مواقع التواصل وتعليقات مشينة وتحديات جائحة كورونا كان الصبر ودعم ادارة الجزيرة دافعا للاستمرار،

حمدا لله حمد الشاكرين وشكرا لكل من حاول كسري فقد علمني معنى "الصلابة"

القاكم،على شاشة الجزيرة #الجانب_الاخر pic.twitter.com/K0KgPMyjbG — عُلا الفارس (@OlaAlfares) August 29, 2021

وستقتحم علا الفارس، من خلال هذا البرنامج، قصور ومنازل الرؤساء والنجوم للغوص في جوانب أخرى من حياتهم بعيداً عن الطابع الرسمي للمقابلات.

وسيحلّ الرئيس العراقي برهم صالح ضيفاً على الحلقة الأولى التي لم يعلن بعد عن موعدها. ففي الفيديو الترويجي، تظهر الفارس بجانب الرئيس العراقي في قصر الرئاسة وهما يسيران في إحدى حدائقه. بدورها،

وتسأل علا الفارس الرئيس العراقي في الفيديو الترويجي: “هل من يجلس أمامي الان ملك فعلا قرار العراق؟”.