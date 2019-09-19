علا الفارس تنشر صورة لها بين أمير قطر وديفيد بيكهام

نشرت الاعلامية الاردنية، المذيعة في قناة الجزيرة، علا الفارس، عبر حسابها على تويتر صورة تجمعها بامير قطر تميم بن حمد آل ثاني، واللاعب الانجليزي ديفيد بيكهام.
جاء ذلك خلال مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في ملعب حديقة الامراء الاربعاء.
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني – و اللاعب ديفيد بيكهام في ملعب حديقة الأمراء باريس @tamim @davidbeckham
وعلقت علا الفارس على الصورة قائلة :”مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني – و اللاعب ديفيد بيكهام في ملعب حديقة الأمراء باريس”.