علا الفارس تهاجم قناة mbc.. وما علاقة سعود الدوسري ومحمد الشهري ولجين عمران؟

شنّت الإعلامية الأردنية ومذيعة قناة الجزيرة القطرية، علا الفارس، هجوما عنيفا على إدارة قناة “إم بي سي” السعودية، التي عملت لصالحها عدة سنوات.

ونشرت علا الفارس في حسابها عبر “تويتر”، فيديو للإعلامية السعودية سارة عبد العزيز، التي تركت القناة مؤخرا، تقول فيه الأخيرة إنها لن تعود إلى “إم بي سي”، إلا في حال تم تعيين رئيس مجلس إدارة سعودي.

بدورها، تضامنت الفارس مع عبد العزيز، مهاجمة إدارة “إم بي سي”، وغردت: “وشهد شاهدٌ من أهلها، وماذا عن سعود الدوسري الذي قتله الاكتئاب بعد التهميش والمعاملة القذرة، محمد الشهري، لجين عمران، وغيرهم فهم كُثرُ أعطوهم الأمان”.

وشهد شاهدٌ من أهلها

وماذا عن سعود الدوسري الذي قتله الاكتئاب بعد التهميش والمعاملة القذرة، محمد الشهري،لجين عمران ، وغيرهم فهم كُثرُ اعطوهم الامان واسمعوا،

الا تقولون انكم اهل الحق فانتصروا له على الأقل لأبنائكم ..وين حسابات دعاة الوطنية عنه ولا تخافوا ما يعطيكم مساحة ظهور pic.twitter.com/Sgk9BWaxJL — Ola Al Fares 🦂 (@OlaAlfares) October 2, 2019

وتابعت: “اسمعوا، ألا تقولون أنكم أهل الحق، فانتصروا له على الأقل لأبنائكم.. وين حسابات دعاة الوطنية عنه، ولا تخافوا ما يعطيكم مساحة ظهور”.

وكانت “الفارس” أعلنت انتهاء علاقتها بمجموعة قنوات “إم بي سي” في شباط/ فبراير الماضي وانتقلت منذ فترة إلى قناة “الجزيرة” كمقدمة أخبار.