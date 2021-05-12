تواصل علا الفارس، الاعلامية الاردنية ومذيعة قناة الجزيرة، هجومها على من يتهمها بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية من خلال تغريداتها المتواصلة على موقع تويتر حول هذا الموضوع.

وفي احدث تغريداتها كتبت علا الفارس: “إن كان فضحنا لجرائم المحتل متاجرة من وجهة نظر اشباه الرجال … سجل عندك اول متاجرة …”.

إن كان فضحنا لجرائم المحتل متاجرة من وجهة نظر اشباه الرجال …

سجل عندك اول متاجرة … — عُلا الفارس (@OlaAlfares) May 11, 2021

وكانت علا الفارس قد هاجمت في تغريدة اخرى بعض رجال الدين قائلة: “بعض المحسوبين على المشايخ باع دينه وضميره ويبث سمومه في تويتر وبعدها فاتح كلوب هاوس يطعن في نوايا الناس ومبادئهم .. ويقول ان نشرنا لجرائم المحتل بحق الفلسطينين غير مهني وتأجيج للشعوب !”.

وتابعت “اغسل عارك قبل تجيب سيرة من هم اشرف منك يا قليل المروءة”.

بعض المحسوبين على المشايخ باع دينه وضميره ويبث سمومه في تويتر وبعدها فاتح كلوب هاوس يطعن في نوايا الناس ومبادئهم .. ويقول ان نشرنا لجرائم المحتل بحق الفلسطينين غير مهني وتأجيج للشعوب !

اغسل عارك قبل تجيب سيرة من هم اشرف منك يا قليل المروءة — عُلا الفارس (@OlaAlfares) May 11, 2021