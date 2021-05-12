تواصل علا الفارس، الاعلامية الاردنية ومذيعة قناة الجزيرة، هجومها على من يتهمها بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية من خلال تغريداتها المتواصلة على موقع تويتر حول هذا الموضوع.
وفي احدث تغريداتها كتبت علا الفارس: “إن كان فضحنا لجرائم المحتل متاجرة من وجهة نظر اشباه الرجال … سجل عندك اول متاجرة …”.
وكانت علا الفارس قد هاجمت في تغريدة اخرى بعض رجال الدين قائلة: “بعض المحسوبين على المشايخ باع دينه وضميره ويبث سمومه في تويتر وبعدها فاتح كلوب هاوس يطعن في نوايا الناس ومبادئهم .. ويقول ان نشرنا لجرائم المحتل بحق الفلسطينين غير مهني وتأجيج للشعوب !”.
وتابعت “اغسل عارك قبل تجيب سيرة من هم اشرف منك يا قليل المروءة”.