علا الفارس للشامتين بـ فجر السعيد: “افيقوا فإن نوائب الدنيا تدور”

علقت الاعلامية الاردنية ومقدمة قناة الجزيرة علا الفارس على حملة التنمر التي تتعرض لها الاعلامية الكويتية فجر السعيد وشماته البعض بمرضها.

وعلقت علا الفارس على الفيديو الذي نشرته فجر السعيد وتوجهت فيه بالشكر الى امير الكويت وولي عهده والملك السعودي قائلة: “وقل للشامتين افيقوا فإن نوائب الدنيا تدور…”.

وقل للشامتين افيقوا فإن نوائب الدنيا تدور… كان ملاحظا حجم التنمر عليها وهي في أشد الحاجة للكلمة الطيبة …

حمد الله على السلامة … وما تشوفي شر … https://t.co/RJM1SM2FEB — Ola Al Fares 🦂 (@OlaAlfares) September 8, 2019

وتابعت علا الفارس كلامها: “كان ملاحظا حجم التنمر عليها وهي في أشد الحاجة للكلمة الطيبة … حمد الله على السلامة … وما تشوفي شر …”.