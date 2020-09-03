شاركت النجمة اللبنانية “ميريام فارس” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمقطع فيديو قصير ظهرت فيه على (مرجيحة)، وأرفقته بالتعليق قائله: “لا تتخلى أبدًا عن الاعتقاد بأن هناك أملاً لأيام أفضل قادمة”.

وظهرت ميريام فارس في تلك اللقطة العفوية على المرجيحة، مرتدية فستان من درجات الأحمر الناري. وخطفت إطلالة مريام الأنظار، حيث ارتدت فستان أحمر وظهرت حافية القدمين، في طلة عفوية رائعة، انهالت تعليقات متابعي الفنانة، على الفيديو كان من أبرزها: “الفستان تحفة، وحشتينا، شكلك تحفة على المرجيحة”.

في سياقٍ آخر، دعت الفنانة ميريام فارس الشعب اللبنانى في الاسبوع الماضي للمشاركة فى مظاهرات بشعار “يوم الحساب.. أنا خط أحمر”، وكان من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة الـ5 مساءاً، بساحة الشهداء، ضد المسئولين فى لبنان عقب حادث انفجار مرفأ بيروت، وغردت مريام عبر حسابها بموقع “تويتر” قائلة: “كل الشكر والاحترام والتقدير لكل دولة ومملكة بالوطن العربى وبالعالم على المساعدات الإنسانية يلى عم بقدموها للناس المنكوبة ببلدى لبنان، بشكر وقفتكم معنا وتعاطفكم ودعمكم، بشكر البلدان اللي تخطت كل الخلافات السياسية وفكرت فينا بإنسانية”.

وتابعت فى تغريدة أخرى “أما حكامنا يلى ما بيحكوا إلا بمحاربة الفساد والفاسدين وما بحياتهم حاسبوا فاسد واحد، كلمة حق تقال لهم “إذا ضرب الحذاء برأسكم.. صرخ الحذاء بأى ذنب أُضرب” لبنان ينتفض السبت بكل الساحات”.

وعلي الصعيد الفنى، وطرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، يناير الماضي، فيديو كليب أغنية “حبيبي سعودي”، عبر قناتها الخاصة بموقع “يوتيوب”، أغنية “حبيبي سعودي” من كلمات وليد الخشينة، وألحان يوسف العماني، وماستر محمد عصمت.

