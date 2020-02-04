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على خطى والده.. إبن عمرو دياب يطلق أولى أغنياته

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abdallah amr diab

نجل عمرو دياب يثير الجدل بصورته مع خطيبته !

أطلق ​عبدالله​ إين الفنان المصري ​عمرو دياب​ أولى أغنياته والتي أطلقها مع فرقته الغنائية Koteri، وأعرب دياب عن سعادته ودعمه لإبنه على خطوته هذه، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لبوستر الفرقة وعلّق بالقول:”مبروك لابني عبدالله وأصدقائه على أول أغنية منفردة.. استمروا يا شباب!”.

 

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‪Congrats to my son @abdallahdiab.19 and his friends for their first single, keep going guys!‬ ‪Get @koterikoteri ’s new single now: https://Koteri.lnk.to/Riot‬

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ويعد عبدالله آخر الوافدين إلى مجال الفن من أبناء عمرو دياب، ومن المعروف أن جنى سبقته واتجهت نحو الفن، وهي أول أبناء دياب التي فتحت الباب أمام شقيقها، إلا أنهما اتجها إلى الغناء الغربي، لينفضا عن أنفسهما شبهة محاولة الاستفادة من شهرة والدهما عمرو دياب.abdallahdiab1

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